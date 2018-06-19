19.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде хотят ужесточить наказание за уничтожение советских памятников

Вандалы, уничтожающие советские памятники на Украине, фактическеи не несут никакой ответственности.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявил оппозиционный депутат Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нардеп указал на несовершенство украинского законодательства касаемо наказаний вандалов за разрушение памятников и мемориалов.

«Вандалы безнаказанно уничтожают памятники нашим солдатам Победы во Львове, Чернигове и других городах. Наказание есть и сейчас: штраф до 2550 гривен или до 3 лет тюремного наказания, но оно фактически не работает. Правозащитная практика проекта продемонстрировала ряд коллизий при применении охранных норм. Это касается ответственности за нарушение, последствием которых есть потеря или существенное повреждение бесценного наследия Украины. Несовершенство правового регулирования в совокупности с штрафными санкциями и отсутствием политической воли становится основанием для легкомысленного отношения к объектам охраны», – заявил Вилкул.

Он предложил ужесточить наказание за совершение актов вандализма.

«Основываясь на этом, будет актуальным усовершенствование действующей системы охраны культурного наследия, что создало бы условия для более заботливого отношения к соответствующим объектам и одновременно с этим помогало бы применять эффективных мероприятий для остановки нарушений и полноценного восстановления прав. Создание такой системы и есть цель этого законопроекта.

Законопроект предусматривает – уточнение положений статьи 298 «Незаконное проведение поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия» Криминального кодекса Украины, касаемо усиления ответственности. Существенно увеличиваются штрафы, увеличивается сроки наказаний до 6 лет тем вандалам, которые хотят уничтожать наше культурное наследие», – настаивает оппозиционер.

«Культурное наследие – это наше приобретение за тысячу лет и приобретение последнего столетия, в том числе мемориалы солдатам Великой Отечественной войны», – подытожил Вилкул.