В Раде начали осознавать, что западные поставки не спасают ситуацию на фронте

Украина катастрофически уступает России в системах РСЗО и артиллерии, а поставки западных стран не помогут выровнять этот баланс.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманина, разработанные в СССР «Грады», «Смерчи» и «Ураганы», которые есть и на вооружении Украины, а также снаряды к ним взять негде, а образцы западного вооружения поступают не в тех количествах, которые нужны.

«У нас достаточно большой запрос в реактивных системах залпового огня. Потому что мы достаточно сильно проигрывали в этом компоненте русским перед войной, и потому что эта война часть этих средств у нас уничтожила. Они были поражены, испорчены, сейчас ремонтируются, восстанавливаются. Нам их в принципе не хватает, и, главное, не хватает на них боекомплекта.

Боекомплект для «Градов» в меньшей степени, но для «Смерчей» и «Ураганов», у нас его практически не осталось, и взять его негде. Потому это огромная проблема. Но даже те страны, которые готовы нам его поставить, они не смогут поставлять его в том количестве, чтобы выровнять ситуацию с русскими. Если русские рассчитывают на три тысячи – три тысячи четыреста единиц, для понимания, у Украины было порядка 400.

Но из тех стран, которые нам могут это поставлять, у них у самих 20-30-40. У тех стран, которые имеют больший запас ракетных систем залпового огня – это, разве что, Соединенные Штаты.

Но у них абсолютно другой тип применения этого оружия, они не могут позволить нам десятками, тем более сотнями предоставлять эти средства, потому что они дорогие, сложные и рассчитаны не столько на поражение площади, как это делают, например, «Смерч» и «Ураган» – они являются высокоточными. Это касается HIMARS, MLRS, М270, М142. Это дорогие штуки, поэтому они пытаются», – заявил Рахманин.