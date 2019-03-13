В Раде начали подозревать, что при Януковиче было лучше

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Нынешняя киевская власть зарабатывает деньги на крови, лишила Украину производства, добычи угля и выгодных взаимоотношений с Россией.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не говорю, что предыдущая власть была идеальной, что они были святыми. Но в любом случае, денег на крови раньше никто не зарабатывал. Сейчас наступил опасный период украинского «державотворення», как говорят представители коалиции. Если следующие пять лет такое будет продолжаться, то, боюсь, мы потеряем страну. Какую страну мы хотим видеть?

Вы только посмотрите: с 2015 года не было сделано ни одного самолёта, закупаем французские вертолёты, в то время как у нас есть отечественное предприятие. Закупаем американские тепловозы и даже импортируем уголь. Вы только вдумайтесь: по результатам 2018 года было импортировано угля на сумму 3 миллиарда долларов», – пожаловался депутат.

Также, по его мнению, не лучше обстоят дела и с энергоресурсами.

«Мы не хотим торговать с Россией, но почему-то закупаем российский природный газ. Мы говорим, что закупаем европейский газ, но приобретаем его через Германию и Швейцарию по 3 миллиарда кубометров. Что, в Германии и Швейцарии уже добывается газ? Вы закупаете втридорога, через европейский газ и занимаетесь лицемерием, говорите, что необходимо остановить торговые отношения, вы являетесь фарисеями», – добавил нардеп.