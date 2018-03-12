12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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В Раде начинается паника: «Мы останемся без миллиардов от российского транзита!»

Уже в ближайшее время Украина может лишиться миллиардных доходов от транзита российского газа по своей территории.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил экс-министр энергетики Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я даже не говорю о тех победных реляциях, когда два года мы слышали о том, что мы энергетически независимы и слезли с газовой иголки, но, как только начался кризис, детей перестали пускать в школу, потому что нечем было топить.

Дело даже не в этом, а в том, что на фоне завершения транзитного контракта через полтора года разворачивается конфликт в газовой сфере. Без решения вопроса на трехсторонних переговорах в рамках Еврокомиссии, РФ и нас – есть большая опасность, что ГТС не будет работать после завершения контракта.

Хорошо что есть обращение парламента по противодействию строительству «Северного потока», но должны быть предметные переговоры этих сторон для того, чтобы был продолжен транзитный контракт, и страна не потеряла 50 тысяч рабочих мест и 2,5 млрд долларов ежегодных поступлений за транзит газа», – сказал экс-министр.