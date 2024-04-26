В Раде надумали заставить школьников собирать дроны

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Чтобы хоть как-то конкурировать с российским ВПК, украинских школьников могут заставить собирать дроны.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ввели в школы базовую военную подготовку. Это та архитектура решений, которая будет менять общество и наши возможности. Более радикальный пример – сборка дронов. Я считаю, что каждый в школе должен знать эти технологии. И эту позицию разделяет Министерство образования и науки», – сказала депутат.

«Сейчас одни из признаков глобального конфликта – он начинается одними военными технологиями, а заканчивается другими. Это то, что мы сейчас видим. Мы закончим роботизированными системами. В ситуации, когда тоталитарный враг может активизировать ВПК, задействовать часть населения, может прибегать к системным и дорогим решениям – мы так не можем. Поэтому милитаризация неминуема», – добавила Безуглая.