В Раде надумали заставить школьников собирать дроны

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 22:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Чтобы хоть как-то конкурировать с российским ВПК, украинских школьников могут заставить собирать дроны.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы хоть как-то конкурировать с российским ВПК, украинских школьников могут заставить собирать дроны. Об...

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«Мы ввели в школы базовую военную подготовку. Это та архитектура решений, которая будет менять общество и наши возможности.

Более радикальный пример – сборка дронов. Я считаю, что каждый в школе должен знать эти технологии. И эту позицию разделяет Министерство образования и науки», – сказала депутат.

«Сейчас одни из признаков глобального конфликта – он начинается одними военными технологиями, а заканчивается другими. Это то, что мы сейчас видим. Мы закончим роботизированными системами.

В ситуации, когда тоталитарный враг может активизировать ВПК, задействовать часть населения, может прибегать к системным и дорогим решениям – мы так не можем. Поэтому милитаризация неминуема», – добавила Безуглая.

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