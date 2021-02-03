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03.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина
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В Раде намерены оставить ЛДНР без российской вакцины

Новости Украины

Верховная рада должна ввести ответственность за «сепаратные переговоры» с Российской Федерацией, которые ведут представители ОПЗЖ, и объявить запрет на закупку российской антиковидной вакцины.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик также возмутилась тем, что российская вакцина «Спутник V» уже завезена в республики Донбасса.

«Я обращаюсь к монобольшинству – внести в зал законопроект под номером 2612 «О сепаратных переговорах» и наконец-то президенту и большинству навести порядок в том, кто имеет официальные отношения с Москвой, кто ведет переговоры по военнопленным, кто ведет переговоры по вакцине. Чтобы тут никакого «Спутника», в том числе на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не было и быть не могло вообще, даже в обсуждении», – заявила Бобровская.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на склад Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики доставлена первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которой уже привился глава республики Денис Пушилин.

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