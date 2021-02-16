В Раде напуганы: В украинские школы может вернуться русская литература

16.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В связи с сокращением школьного курса литературы украинским школьникам могут начать преподавать руссскую литературу.

Об этом на круглом столе в Киеве заявила первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее время я работала с тем, что Минобразования должно разрабатывать новую программу для девятых и десятых классов. Оказывается, по новым образовательным программам сокращается количество часов, которые выделяются на литературу, на украинскую литературу. И вообще она может где-то там расчлениться, нивелироваться в интегрированном курсе и иностранной литературы. Кому-то где-то дается возможность выбирать – надо учить литературу или не надо.

И я как преподаватель высшей школы понимаю, что может быть такая ситуация, что где-то, в каком-то местечке определенного региона где преобладают русские филологи им проще преподавать просто русскую литературу. И зачем кому-то там вчитываться в те казацкие думы или казацкие летописи, или учить Хвылевого, его «Украина или Малороссия»? А это же все формирует критическое мышление.

Поэтому вопрос к образованию очень сложный. Мы должны на каждом этапе быть не просто теми, кто влияет на формирование критического мышления, а воинствующе защищать то, как оно должно быть на самом деле в школе», – сказала депутат.

Николай Хвылевой принадлежал к крылу так называемых украинских национал-коммунистов, автор лозунга «Геть від Москви». Покончил с собой, когда начался процесс сворачивания украинизации.