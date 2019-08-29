В Раде нашли замену Климкину
Должность главы Министерства иностранных дел Украины занял Вадим Пристайко, кандидатура которого была внесена президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кандидатуру нового главы Министерства иностранных дел поддержали 310 из 405 народных депутатов.
Вадим Пристайко с 22 мая являлся заместителем главы Офиса президента, до этого участвовал в переговорах советников «нормандской четверки» и представлял интересы Украины.
Также в 2017 году новый глава МИД Украины занял должность первого заместителя министра иностранных дели и был назначен главой Миссии Украины при НАТО.
Отметим, в команде украинского президента определились с кандидатурой Вадима Пристайко на пост главы МИДа ещё в июле.
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