В Раде нашли замену Климкину

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Должность главы Министерства иностранных дел Украины занял Вадим Пристайко, кандидатура которого была внесена президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кандидатуру нового главы Министерства иностранных дел поддержали 310 из 405 народных депутатов.

Вадим Пристайко с 22 мая являлся заместителем главы Офиса президента, до этого участвовал в переговорах советников «нормандской четверки» и представлял интересы Украины.

Также в 2017 году новый глава МИД Украины занял должность первого заместителя министра иностранных дели и был назначен главой Миссии Украины при НАТО.

Отметим, в команде украинского президента определились с кандидатурой Вадима Пристайко на пост главы МИДа ещё в июле.