29.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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В Раде нашли замену Климкину

Должность главы Министерства иностранных дел Украины занял Вадим Пристайко, кандидатура которого была внесена президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидатуру нового главы Министерства иностранных дел поддержали 310 из 405 народных депутатов.

Вадим Пристайко с 22 мая являлся заместителем главы Офиса президента, до этого участвовал в переговорах советников «нормандской четверки» и представлял интересы Украины.

Также в 2017 году новый глава МИД Украины занял должность первого заместителя министра иностранных дели и был назначен главой Миссии Украины при НАТО.

Отметим, в команде украинского президента определились с кандидатурой Вадима Пристайко на пост главы МИДа ещё в июле.

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