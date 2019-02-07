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07.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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В Раде насилуют госреестр, чтобы приписать АТОшников к ветеранам войны

В Верховной раде большинством голосов принят закон о создании единого государственного реестра ветеранов.

С такой инициативой выступил депутат Александр Третьяков из фракции «Блок Петра Порошенко», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые коллеги, законопроект разработан совместно с нашим министерством по делу о ветеранах. Спасибо всем за создание этого министерства, оно уже работает. Основным его задание является обеспечение и предоставление социальных гарантий всем без исключения ветеранам. Однако ни одно ведомство сегодня не может назвать точного количества ветеранов.

Госслужба вела реестр участников АТО. Также в нём числится 1,2 млн. ветеранов войны. Но эта цифра неточная. Поэтому приблизительно 360 тысяч участников АТО и ОСС. Без единой базы ветеранам невозможно предоставлять политику в сфере соцзащиты. Поэтому, нужно создать единый реестр ветеранов войны», – сказал Третьяков.

В результате голосования данное постановление было принято большинством голосов – 237 депутат проголосовал «за».

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