13.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Tехнологии, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

В Раде назвали Украину “страной-пиратом №1” и хотят украинизировать Майкрософт


Верховная рада Украины сегодня приняла в первом чтении два законопроекта, которые гармонизируют национальное законодательство с европейским в области интеллектуальной собственности, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Депутат от фракции «Воля народа» Евгений Рыбчинский полагает, что для Украины принятие таких законов особенно важно.

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«Мы страна-пират чуть ли не номер один. Уже перескочили ту планку, когда мы были вторыми после России. У нас только иск от Майкрософт – миллиардный. За то, что мы 25 лет использовали так называемые клецаные программы», – сказал Рыбчинский.

При этом он полагает, что использование программ Майкрософт не является пиратством в полном смысле этого слова.

«Единственное наше замечание Майкрософту, почему они не сделали программу на украинском языке. У нас украинский язык заложен в Конституции, и все, что клецано по-русски, не предполагает чистое пиратство. Оно опосредованное», – сказал Рыбчинский.

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