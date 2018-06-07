Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спорт, Украина

В Раде не хватило голосов для запрета трансляции Чемпионата мира по футболу


Депутаты Верховной Рады Украины не внесли на рассмотрение парламента проект постановления о запрете трансляции матчей Чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартует в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила нардеп Ольга Червакова на своей странице в Facebook.

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За соответственное решение проголосовали только 142 народных депутата из 226 необходимых.

Накануне в комитете ВР по вопросам свободы слова и информационной политики поддержали проект постановления, которым предусмотрено недопущение в Украине трансляции мероприятий, которые происходят на территории Российской Федерации. Речь идет о Чемпионате мира по футболу в России.

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