10.06.2018, Киев, Игорь Петров

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В Раде негодуют: Деньги ЕС идут в Россию, а Украине достается лишь фига

Поддержка «Северного потока-2» и европейские инвестиции в Россию означает, что европейские деньги достаются России, а не Украине.

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявила заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Мария Ионова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим, чтобы отношения ЕС и США были рабочими, чтобы остановить агрессию. К сожалению, мы видим «Северный поток-2», мы видим инвестиции больших стран Европы в Россию. Последний пример – 2,62 миллиона долларов было вложено. Одновременно мы слышим от европейских друзей: «О, вы знаете, сначала реформы, потом деньги». Иногда трудно понять, что мы должны реформы выполнять, и одновременно с этим деньги идут в Россию», – возмутилась Ионова.