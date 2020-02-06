06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Украина
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В Раде обезьни прыжки и драки. У Тимошенко кровь на руках


Руководство украинского парламента призвало депутатов отказаться от выяснения отношений на кулаках.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил вице-спикер Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел из-за рассмотрения парламентом во втором чтении законопроекта, разрешающего продажу сельскохозяйственных земель.

Изначально группа депутатов заблокировал трибуну, после чего был объявлен перерыв.

Но и после перерыва депутатом не удалось вернуться в рабочее состояние, а на трибуне возникла толкотня, переросшая в потасовку между представителями разных фракций.

«Коллеги! Я обращаюсь к депутатам, которые, к сожалению, провоцируют непарламентское поведение в зале, займите свои места и приступите к выполнению своих обязательств. Парламент – место для дискуссии. Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках тут вот! Займите места!» – призвал депутатов Стефанчук.

Примечательно, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко во время блокирования трибуны так вцепиалсь в микрофон спикера, что повредила до крови руку.

Соответствующий снимок в своем блоге опубликовал депутат ВР от президентской партии «Слуга народа» Андрей Мотовилец.

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