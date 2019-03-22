В Раде обвинили Москву в том, что украинские телеканалы не платят за свет

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине граничащие с Россией регионы остались без украинского телевидения из-за больших задолженностей телеканалов.

Об этом во время заседания Верховной рады Украины заявил народный депутат Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня в Сумской области отключили украинские телеканалы, пожаловался Медуница. Прошу передать слово для формулирования вопроса главе профильного комитета Виктории Сюмар».

Взявшая слово Сюмар назвала это «вмешательством в избирательный процесс», потому что в этих регионах вещает российское аналоговое телевидение, и перед выборами народ лишился остался без влияния украинской пропаганды.

«Эта ситуация произошла абсолютно неожиданно, хотя мы о ней предупреждали. Мы знаем, что сегодня существует задолженность перед концерном РРТ со стороны компании «Зеонбуд» – монополиста, который был искусственно создан на Украине как оператор цифрового вещания. Но сегодня мы имеем проблему как социальную, так и политическую. Вы знаете, про этот кризис неплатежей было известно очень давно, но за неделю до выборов мы отключаем в ряде областей всё украинское телевидение.

И особенно – на границе с Россией, где идёт российское аналоговое телевидение. Это, очевидно, очень серьёзная проблема, и это можно трактовать и как вмешательство в избирательный процесс, достаточно негативно для Украины. Поэтому у меня вопрос – какие действия планирует сегодня правительство?», – поинтересовалась она.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не виновато, и пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена.

«Буквально вчера меня об этом проинформировали, что возникли проблемы с задолженностью по электроэнергии, но вы правильно сказали, что эти расчёты не состоялись только потому, что НОТУ [Национальная общественная телерадиокомпания Украины] не рассчиталась соответствующим образом.

Бюджет НОТУ сегодня утверждён парламентом, и достаточен для эффективного управления этим медийным ресурсом. Я тоже озабочен этим вопросом, и власть не будет стоять в стороне. Я поручил первому вице-премьеру, он в ближайшее время проведёт совещание, и мы примем соответствующие решения для того, чтобы такого не случалось, в том числе и в будущем», – пообещал Гройсман.