В Раде обвинили режим в геноциде украинского народа

Вадим Москаленко.  
22.09.2023 10:57
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Политика, Украина


Украинское руководство целенаправленно загоняет своё население в нищету, затем в долги, после чего лишает всего имущества и утилизирует.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство целенаправленно загоняет своё население в нищету, затем в долги, после чего лишает...

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«Люди на Украине загнаны практически в тупик социальный угол. Вы посмотрите на бюджет следующего года, где минимальный прожиточный минимум, который во всех нормальных странах рассчитывается и ниже чего людям платить нельзя, к сожалению, проигнорирован бюджетом полностью.

И у нас минимальная пенсия, которую мы сейчас можем платить людям согласно минимального прожиточного минимума – это 6 тысяч гривен. А людям платят 2 тысячи гривен с копейками.

Если минимальная заработная плата, рассчитанная на базе минимального прожиточного уровня, должна составлять сейчас более 9 тысяч гривен, людям ставят сегодня 7 тысяч гривен», – сказала Тимошенко.

«Как они, украинцы, в такой бедности могут прожить, прокормить свои семьи, воспитать своих детей? Вы устроили реальный социальный геноцид нации.

И потом вы их загоняете вот в эти учреждения микрокредитования, где люди от отчаяния думают, что они берут кредит на пару дней, а реально они попадают на три тысячи процентов годовых, и потом коллекторские компании устраивают против них настоящий Армагеддон.

Им жить не дают, их уничтожают, у них забирают квартиры, у них забирают их вещи. И на все это государство смотрит, потому что покрывает эти рейдерские, совершенно нечеловеческие, коллекторские компании и компании по предоставлению микрокредитов», – возмутилась депутат.

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