В Раде обвинили Запад в срыве сроков «контрнаступа»

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Украине пришлось отложить анонсированное контрнаступление из-за того, что Запад не соблюдает озвученные им же сроки поставок оружия и боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление откладывается – об этом говорил президент, и не только президент, из-за определенного отставания от графика поставки вооружений, в частности и тяжелого бронированного. То есть, танки, машины пехоты и бронетранспортеры. Ситуацию пытаются выравнивать, но там есть и объективные, и субъективные сложности», – сказал депутат.

«Объективные состоят в том, что средства поражения, вооружение нужно довести до Украины так, чтобы максимально его обезопасить, а субъективные, к сожалению, не новы – наши партнеры, когда брали на себя обязательства, они немного переоценили свои силы, потому что определенное количество систем вооружения и, в первую очередь это касается танков, в частности танков «Леопард-2» разных модификаций, их техническое состояние не соответствует тем требованиям, нормам, которые в принципе применяются к бронированной технике, которая используется на поле боя. Потому они нуждаются в восстановлении, ремонте – иногда текущем, иногда, к сожалению, капитальном, поэтому поставки, в частности танков, происходят не так быстро, как это бы должно было быть. И то же самое касается, к сожалению, поставок боеприпасов. Причем, боеприпасов как советского образца, потому что запасы этих боеприпасов сократились во всем мире, и, к сожалению, и 155-мм снарядов, – это НАТОвский стандарт, на котором работает определенное количество артиллерийских систем, в том числе самоходных, которые используются Вооруженными силами», – заявил Рахманин.