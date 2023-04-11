В Раде обвинили Зе-команду в краже гуманитарки на сотни миллионов

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Прикрываясь войной, команда украинского президента Владимира Зеленского ворует гуманитарные грузы на сотни тысяч долларов, а также опустошает склады военного назначения.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда виновные в хищении принадлежат к военным администрациям или приближены к власти, всё это тихонько замалчивается, в марафонах эта информация не подается, а в результате мы имеем сотни тысяч, сотни миллионов гривен хищения, имеем тысячи тонн продуктов, которые просто сгнили на складах военных администраций», – сказала Федина.

Она заявила, что крадутся сотни миллионов гривен и огромное количество товаров, а замешенное в воровстве киевское руководство всё это покрывает.

«Я напомню про Чернигов. На складе площадью тысячу метров квадратных сгнили продукты, в то время когда люди голодали. Запорожье: разворовано гуманитарки 389 вагонов, 220 грузовиков, 22 контейнера, 322 миллиона гривен примерно хищение средств. И все тихонько, потому что там это все покрывает глава администрации. Киев: сотни тонн сгнивших продуктов, уничтоженной амуниции, которая была так нужна на фронте, но её поели мыши, потому что кому-то хотелось это всё заныкать, а потом, возможно, перепродать», – добавила Федина.

Депутат отметила, что вместо этого провластная команда занимается грабежом украинских волонтёров.

«Я уже молчу, как отдельные представители от власти раздают агитационные кулечки с собственной символикой, а внутри лежат проднаборы, переданные как гуманитарная помощь. Но, в то же время, продолжаются преследования волонтеров. Вы думаете, хоть одно дело было закрыто? Нет. Мы имеем более 130 изъятых у волонтеров автомобилей, купленных за собранные средства, и уже несколько месяцев эти автомобили стоят на складах, а отдельные структуры пробуют торговаться, и говорят: отдайте эти автомобили нашим полицейским, в частности, структурам, а тогда мы, возможно, вам остальное отдадим. Это есть маразм и цинизм! И доверия сейчас к государству, к сожалению, нет», – возмутилась она.