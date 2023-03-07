В Раде объяснили, почему Киев никогда и ни за что не пойдёт на мирные переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда – не станут ни при каких обстоятельствах прекращать войну с Россией, потому что от неё зависят их заработки и свобода.

Об этом в эфире своего блога рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы слышим коллективного Подоляка, который рассказывает, что в 2023 году всё закончится – можете ему не верить. Не закончится. Не потому что русские наступают, или международные партнёры оружие перестанут давать, или украинская армия потеряет мотивацию. Нет, всё это сохранится. Русские будут воевать, мы будем защищаться, партнёры будут снабжать нас оружием. Но наши чиновники никогда не пойдут ни на какие условия для – даже старта мирных переговоров», – сказал депутат.

Дубинский подчеркнул, что на Банковой прекрасно понимают – завершение войны, каким бы оно ни было, станет их концом.

«Потому что каждый день они зарабатывают, получают деньги с нас с вами, оставшихся в этой стране мужчин, женщин, бизнесменов, всех, кого хотите. Продают разрешения всем, кто хочет уехать. И нарабатывают себе уголовные статьи. Ведь война рано или поздно заканчивается переговорами и соглашениями какого-то типа. После этого обязательно произойдёт смена власти, потому что первого раза хватит – притащили в страну войну, сходите н…й после этого. Придут к власти новые люди, и кто бы ни получал какие-то гарантии неприкосновенности, все эти гражданско-военные администрации, министры, замминистры, вся вот эта шайка будет под уголовными делами, и будет сидеть», – добавил он.

Депутат пояснил, что именно по этой причине Владимир Зеленский и вся его свора грабят Украину как в последний день, чтобы успеть убежать с состояниями в Европу.

«Они прекрасно понимают, что зашли в поезд, который идёт в один конец. Закончится война – закончится и их возможность для заработка и продолжения жизни в этой стране. Поэтому они капустятся как в последний день. И понимая, что они уже не отпетляют, если война закончится, они не хотят её заканчивать. Хотят выдоить из нас всё, чтобы желательно в конце мы все отсюда уехали, а они сказали: «Нам не с кем воевать, мы в Варшаву, будем там организовывать правительство в изгнании, пока оставшиеся в стране будут разбираться с нашим наследием», – подытожил Дубинский.