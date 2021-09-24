В Раде объявили часть Польши украинской землей

24.09.2021 16:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял в первом чтении об осуждении переселения украинцев с территории Польши в СССР в 1944-1951 годах.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец.

«Этот законопроект имеет целью восстановление социальной справедливости путём признания принудительного переселения лиц украинского происхождения в 1944-1951 годах с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики, депортацию и компенсации морального и материального ущерба, социальных льгот», – сказал он.

Инициативу поддержал депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, подчеркнув, что польское Закерзонье является исконно украинкой территорией.

«Мы должны решительно осудить любые депортации, которые проводил сталинский режим, в том числе и украинцев, и крымских татар, и других народов СССР. Я, как потомок переселенцев, которые были переселены с территории Польши, должен сказать, что украинцы потеряли свой дом, свою собственность и свои корни. И были вынуждены быть переселёнными на другие территории и начать жизнь заново. Мы должны решительно это осудить и помнить их и их родину – украинское Закерзонье», – призвал Брагар.

В свою очередь, парламентарий Сергей Шахов отметил, что нынешней украинской власти следовало бы позаботиться о нынешних украинцах, бежавших с Крыма и Донбасса, и в итоге оказавшихся никому не нужными.

«Но мы сегодня живём в современном мире. Посмотрите, что происходит на востоке страны с живыми людьми, которые ещё, слава богу, живы и скитаются бездомными по всей стране. Посмотрите, что происходит в «серой зоне», где сегодня отвели войска, но продолжаются обстрелы, а люди не переселены. Посмотрите, что творят военные, которые уже отвоевали, демобилизовались, но им не дали ни жилья, ничего.

Посмотрите, что происходит с переселенцами. Миллион семьсот тысяч переселенцев приехали в мирную Украину, поверили власти, что им помогут. А сегодня семьям дают по 400 гривен. Можно выжить на такую подачку от власти, которая не думает об украинцах? Можно ли выжить, когда нет детского сада или школы для ребёнка?» – возмутился депутат.

После чего в ходе голосования документ поддержали 294 парламентария из 327 присутствующих. Законопроект был принят в первом чтении и был направлен для дальнейшей работы.

Любопытно, что в законопроекте не указано, с каких средств будет осуществляться «компенсация материального и морального ущерба» депортированным. При этом в документе указано, что «проект закона на момент внесения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины».