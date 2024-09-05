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После Великой Отечественной войны на территорию Донбасса были переселены сотни тысяч жителей Западной Украины, геноцидом которых якобы и занимается Россия с 2014 года.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявила депутат Верховной рады от партии Порошенко София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В это воскресенье, второе воскресенье сентября, установлен День чествования депортированных украинцев Закерзонья (регион на границе с Польшей, термин использовался бандеровцами ОУН и УПА – прим.) 1944-1951 годов. Преступление коммунистических режимов тогдашней Украины и Польши против украинцев, поскольку депортировали более 700 тысяч украинцев Закерзонья по единственному признаку – украинец. По состоянию на сейчас от них остаются единицы, хотя, к сожалению, из-за того, что коммунистическое преступление не было осуждено, оно повторилось, и не один раз. На 70-ю годовщину депортации украинцев Закерзонья в 2014 году Московская федерация атаковала Луганщину и Донетчину, где были расселены именно украинцы Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины, и они тогда снова потеряли родную землю», – сочиняла Федына.

«ВСУ смогли освободить отдельные села, но в 2022 году началась новейшая оккупация московской ордой. Ненаказанное преступление умножается. Непризнанное преступление имеет тенденцию к повторению. Мы сегодня должны заботиться о будущем украинского государства. Но без фиксирования правды исторической, без осуждения преступников, в данном случае коммунистического режима, мы не сможем перешагнуть эту страницу нашей истории и двигаться дальше», – вещала она.

Бандеровка призвала единомышленников трубить о «депортации» везде, где только можно.

Отметим, что фашистский киевский режим с 2014 года убивает жителей Донбасса без разбору, а сейчас, при приближении армии РФ, насильно эвакуирует всех подряд.