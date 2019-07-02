В Раде объявили о начале гражданской войны

02.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо восстановления украинской экономики новый президент Владимир Зеленский хочет разрешить продажу земли, что убьёт украинское село.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к украинцам с предупреждением: на страну и на украинское село надвигается чёрная туча, большая беда. Новая власть, как и предыдущая, хочет продать иностранцам землю. Зеленский, Порошенко, Вакарчук рассказывают, что они оппоненты, но их объединяет одно – попытка продать землю иностранцам.

Вместо преодоления массовой бедности в украинском селе, восстановления украинского села, восстановления рабочих мест и обеспечения молодёжи работой украинская власть хочет продать землю. Продажа украинской земли – это убийство села. Это означает, что украинские селяне будут без земли и без работы», – сказал Ляшко.

По его словам, что Зеленский уже договорился с МВФ и транснациональными корпорациями о сотрудничестве по этому вопросу.

«План Зеленского – это начало гражданской войны, гражданского противостояния не только в селе, но и во всей Украине. Они не рассказывают об этих планах украинцам, но они уже в европейских столицах, как и тогда, когда тайно договорились о возвращении РФ в ПАСЕ, раздали векселя, пообещали МВФ и транснациональным корпорациям, что одним из первых ихних решений в новом парламенте будет продажа украинской земли иностранцам», – резюмировал радикал.