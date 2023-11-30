В Раде объявили поляков угрозой национальной безопасности

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 15:50
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Польша, Украина


К блокаде польскими перевозчиками украинской границы в той или иной степени имеет отношения Москва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявила первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, отвечая на вопрос о ситуации с блокадой украинских фур на границе.

К блокаде польскими перевозчиками украинской границы в той или иной степени имеет отношения Москва....

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«Есть ли там рука Москвы? Наверное, что есть. Сделали они это сами? Нет, они не могли этого сделать на территории Польши, поскольку не имеют такого влияния ни на политиков, ни на бизнес Польши», – сказала депутат.

По ее словам, в России воспользовалась ситуацией и «активно этим занимаются».

«Более того этого очень опасная ситуация, поскольку водители, блокирующие границы, тоже досматривают грузовики. Кто эти водители, мы не знаем. Если грузовик, например, везет в Украину оружие, то какой-то водитель польский, или он наполовину польский, никто не знает, может открыть этот грузовик, посмотреть и оценить объем оружия, которое едет в Украину. Это очень опасная ситуация для национальной безопасности.

Так что здесь вопрос не только в бизнесе и утраченных возможностях средствах, но и вопрос национальной безопасности. Поэтому то же СНБО давно должно было рассмотреть этот вопрос на украинском уровне», – считает Клименко.

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