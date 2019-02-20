В Раде объявили Украину «новым Иерусалимом» и анонсировали поглощение Белоруссии

20.02.2019

«Мощная и пасиионарная» Украина должна стать примером для белорусов, молдаван, русских и всех коренных народов Российской Федерации.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не жертва российской агрессии, мы – субъект, который показал, прошёл тест на зрелость, и потому мы должны стать примером не только для нас, но и солидарности с другими народами. И с народом Белоруссии.

Аншлюс Белоруссии Москва готовит сейчас, на глазах Европы, на глазах мира, и мы должны сказать своё «нет». Мы должны проявить солидарность с коренными народами РФ, обратить внимание мира и помочь им защитить свои языковые, культурные, национальные права. Мы должны наконец дать надежду мыслящим русским, которые стремятся к свободе собственной страны, которые не хотят, чтобы Россия оставалась тюрьмой народов», – заявила депутат.

«У нас большая миссия, потому что мы живём в историческую эпоху. Настало время Украины в этой эпохе. И только тогда, осознав, насколько мы мощная нация, насколько мы – нация пассионариев, мы перестанем ныть и наконец поймём, что Бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», – торжественно добавила Гопко.