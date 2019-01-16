В Раде объявили Украину самой нищей страной Европы

16.01.2019, Киев

Новый год не принесет жителям Украины никаких улучшений – политики забудут о своих обещаниях, а поборы лишь увеличатся.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что 2019 год будет не столько политическим сезоном, сколько годом политического популизма и обещаний разных фракций и групп, которые когда-то входили в состав коалиции «Европейская Украина», что они сделают жизнь граждан Украины лучше. К сожалению, существование этой коалиции и этой власти приводит к диаметрально противоположным результатам и последствиям. По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы. Про это тут никто не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит», – сказал политик.

Также он предположил, что нынешняя украинская власть не выполнит ничего из данных народу обещаний.

«Что власть не будет делать? Она не будет осуществлять кардинальных изменений в сфере налоговой политики. Мы не увидим, как своих ушей, налога на выведенный капитал. В налог на прибыль не будет вносится никаких изменений. Мы не увидим никаких налоговых льгот и налоговой амнистии.

В этом году мы не увидим создание накопительной пенсионной системы – вот вам пенсионная реформа, которая была проведена для того, чтобы увеличить пенсионный возраст до 65 лет и увеличить пяти миллионам пенсионеров пенсии всего на 300 гривен, и это при чрезмерном уровне инфляции, при падении покупательной способности и при том, что уровень экономики Украины не достиг уровня 2014 года», – добавил депутат.

По его мнению, киевская верхушка будет продолжать экономическое сотрясение страны и разграбление народа.

«А что нас ждёт в этом году? Нас ждёт повышение до 80% цен на природный газ, что приведёт к росту тарифов на отопление, тёплую и холодную воду. Если в 2014 году тариф на электричество составлял 33 копейки, сейчас – 1 гривна 70 копеек. Если тариф на газ составлял 930 гривен за 1000 метров кубических, сейчас составляет 8500 гривен – это увеличение в десять раз! Власть уже подписала меморандум, что с 01.01.2020 года цена на газ увеличится до 12000 гривен, это более чем в 12 раз!», – резюмировал Долженков.