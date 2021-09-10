В Раде ошарашены: Украина потратит пятьсот миллионов на беженцев из Афганистана

10.09.2021 15:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское государство, несмотря на собственную нищету, потратит пятьсот миллионов гривен на приём и содержание пяти тысяч афганских беженцев.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, задавая вопрос премьер-министр Украины Денису Шмыгалю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало известно, что правительство пригласило в нашу страну пять тысяч афганских беженцев. Внезапно мы узнали из СМИ, что их содержание будет стоит полмиллиарда гривен. Скажите пожалуйста, разве в вашей программе был пункт о том, что мы будем тратить полмиллиарда гривен на содержание афганских беженцев? Или может мы заложили это в бюджет 2021 года? Или, может, мы уже помогли всем беженцам с Донбасса и Крыма? Или, может, у нас достаточно денег на всё? Кто дал вам право решать судьбу этих бюджетных денег таких образом?» – спросил депутат.

Вместо ответа на вопрос премьер-министр подчеркнул, что пяти тысяч беженцев на Украине пока ещё нет, а решение об изменении бюджета может принимать только Верховная рада.

«Украина действительно заняла лидерские позиции касательно помощи и эвакуации граждан Украины и других стран-партнёров с Афганистана, когда там начался кризис. Украинские военные и пилоты совершили подвиг для эвакуации украинцев и граждан других цивилизованных стран из Афганистана. Касательно афганских беженцев – на сегодняшний день никаких пяти тысяч на Украине нет. Если будет соответствующий запрос, он будет проходить по процедуре подачи в бюджетный комитет, и решение будет принимать парламент», – сказал министр.