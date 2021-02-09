В Раде осмелевший «слуга» призвал агрессивно поговорить с ЕС

09.02.2021, Киев , Вадим Москаленко

Новости Украины

Соглашение Киева об ассоциации с Европейским Союзом было подписано в условиях войны и противоречит национальным интересам Украины, а значит должно быть пересмотрено.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат от «Слуги народа», председатель Комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подняли очень больную тему – тему квот, торговых ограничений, сертификации, лицензирования и всего остального. Давайте поставим вопрос по-другому – довольны ли мы фактом подписания этого соглашения (Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанное в 2014 году – прим. ред.)? Конечно, мы довольны. Потому что это правильный курс, и все мы исповедуем евроатлантический, евроинтеграционный курс нашего государства.

Было ли это сделано с достаточным уровнем обработки и защиты национальных интересов? Не было. Можно ли было тогда сделать, что-то по-другому? Скорее всего, нет. Потому что, давайте откровенно, в 2014 году подписывалось всё вот так (закрывает глаза – прим. ред.). Это не потому, что кто-то там дурной или плохой, а потому что в рамках революции и войны нужно было послать обществу правильный сигнал», – рассуждает он.

Наталуха подчеркнул, что в этом году Украина должна пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС, и подойти к этому вопросу крайне жестко.

«Другое дело, что делать сейчас. Сейчас, в этом году нужно более жестко и агрессивно подходить к вопросу пересмотра условий Соглашения об ассоциации, потому что когда европейцы занимаются своими интересами, то они не стесняются ничего.

Глубокоуважаемый Армин Лашет, немецкий политик, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, это если кто не в курсе, прогнозируют – будущий канцлер ФРГ, потому что он сейчас вошел в Христианско-Демократическую партию Германии, глава которой до этого была Ангела Меркель, абсолютно спокойно заявил, что «Северный Поток-2» – это нормальный проект, который надо поддерживать. Вот и вся история, а нам тут нельзя заниматься вопросом локализации», – разошелся депутат.