12.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Демография, Общество, Украина, Финансы

В Раде осознали, что МВФ сознательно сокращает численность украинцев


Политика, которую МВФ навязывает Украине за свои кредиты, ведет к полной деиндустриализации страны.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С кредитной «иголки» надо слезать. Условия, навязанные МВФ привели к большим социальным потрясениям. Все реформы, которые были предложены в большинстве своем провальные. И, главное – курс, которым ведут нас эти западные кредиторы – это полная деиндустриализация страны. Нашей стране, по сути, предлагают перейти в формат аграрно-сырьевой страны. Их устроит, когда тут останется 15-20 миллионов населения, которое будет содержать страну как сырьевой и аграрный придаток ЕС и в части трудовой миграции», – сказал Бондарь.

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