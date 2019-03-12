В Раде осознали, что новый языковой закон приведет к тяжелым последствиям

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Рассматриваемый в парламенте законопроект о статусе украинского языка приведёт к репрессиям и расколу общества, что обернётся тяжелыми последствиями для страны.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил нардеп Владимир Гусак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот законопроект фактически не о защите украинского языка. Он об ограничении прав носителей других языков и нарушении прав жителей целых регионов, десятков миллионов украинцев, которые живут там, где традиционно во всех сферах жизни используют другие языки, кроме украинского.

Представьте себе, что где-нибудь в Закарпатье воспитательница детского сада, вместо «спасибо» ответит на угорском зыке «козоном». Штраф 7 тысяч гривен. Или инженер, работающий в коммунальном предприятии где-то на востоке Украины, скажет что-нибудь на русском языке. Тоже штраф 7 тысяч гривен. Мы призываем остановит раскол общества», – заявил Гусак.

Однако с такой позицией категорически не согласился депутат от «Воли народа» Ярослав Москаленко, который призвал не вестись на «спекуляции» о гонении на носителей других языков и, ради победы в «гибридной войне», которая якобы ведётся против украинского народа уже триста лет, голосовать за принятие закона.

«Начиная со времён Екатерины Второй, и до Брежневского «застоя» украинский язык запрещали 134 раза. Какой ещё язык пережил такие преследования? Даже после получения независимости у наших предшественников десятки лет не хватало духа, чтобы защитить украинский язык как государственный. Обществом манипулировали, прикрываясь вроде бы интересом национальных меньшинств. Хотя сейчас мы прекрасно понимаем, что это всё было оружием гибридной войны против нас и нашего бытия…

Мы не можем останавливаться на середине пути. Призываю не вестись на спекуляции о том, что чьи-то права могут быть нарушены, мы не посягаем на другие языки, более того, мы защищаем наше родное в нашем общем доме. И после того, как мы рассмотрим тысячи правок, призываю все депутатские фракции и группы в день принятия языкового закона обеспечить конституционное большинство», – призвал парламентарий.