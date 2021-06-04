В Раде от Зеленского потребовали наложить санкции на «Квартал 95»

04.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Студия «Квартал 95», из которой вышел президент Украины Владимир Зеленский и часть его нынешней команды, занимается «легализацией ОРДЛО в интересах стороны агрессора» и ставит под угрозу нацбезопасность страны.

Об этом говорится в запросе к президенту, поданным выдворенным из «Слуги народа» внефракционным депутатом Верховной рады Гео Леросом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ставится на открытое поимённое голосование поддержка запроса Гео Лероса к президенту Украины о введении персональных санкций против ООО «Квартал 95», его владельцев и бенефициаров, за продажу прав на трансляцию франшизы программы «Лига смеха», сериалов «Родственнички», «Папик» и сериала «Сто тысяч минут вместе», премьера которого запланирована на 7 июня 2021 года на российском канале СТС, который с мая 2020 года в санкционном списке СНБО Украины, что является пропагандой и легализацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей против Украины в интересах и на стороне агрессора, и ставит под угрозу национальную безопасность. Прошу народных депутатов определяться и голосовать», – объявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

Примечательно, что среди поддержавших запрос семеро представителей «Слуги народа», лишь пятеро – ОПЗЖ, 21 депутат «Европейской солидарности», 16 партийцев «Голоса», 8 парламентариев «Батькивщины» и четверо – внефракционных.

«За – 67, решение не принято», – подытожила Кондратюк результаты голосования.