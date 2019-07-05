05.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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В Раде отметили годовщину захвата ВСУ городов Донбасса

Спикер украинского парламента Андрей Парубий поздравил депутатов с годовщиной «великой победы» украинской армии.

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня героическая годовщина новейших побед Украины. Пять лет назад украинские города Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Бахмут были освобождены от российской оккупации. И это был великий подвиг украинских подвиг.

Я помню те дни, когда президент Украины Пётр Порошенко дал приказ, и украинские войска пошли в контрнаступление. И сегодня украинские воины по всей Украине, я уверен, празднуют день этой победы. В нашем зале среди депутатов и в правительстве много людей, которые принимали участие в том наступлении», – отметил спикер.

Также она выразил надежду, что Донбасс и Киев вернуться под власть Киева.

«Я хочу поздравить всех, кто в этот великий, героический день освобождал украинские города. Украинцы со слезами на глазах встречали своих освободителей. Так, как мы прогнали оккупанта пять лет назад, так мы освободим и всю Украину – и Донбасс, и украинский Крым. Для этого мы каждый день должны становиться сильнее», – резюмировал спикер парламента.

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