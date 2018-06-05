05.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

В Раде озвучили неутешительный прогноз для гривны из-за пустой казны


В украинской казне нет денег, а без очередного транша МВФ в стране грозит дефолт и курс доллара в 50 гривен.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, план по доходам на Украине не выполняется и в казне в тысячу раз меньше денег, чем должно быть.

«Если не повысят стоимость газа для населения, то МВФ не даст кредита, они не смогут по евробондам привлечь еще два миллиарда и будет огромная девальвация гривны, а потом, естественно, и огромная инфляция. Все это ляжет на плечи нашего населения… На сегодняшний день мы проанализировали состояние на счетах казначейства. Если по плану сейчас на счетах должны быть порядка 50-60 миллиардов каждый день, то на счетах больше 50 миллионов нет. Это говорит о том, что план по доходам не выполняется”, – сказал депутат.

Кроме того, напомнил он, Украине предстоят выплаты по внешним долгам в этом году.

“Если это правительство не получит транш, не привлечет еще два миллиарда, которые они хотят, то возникает преддефолтное состояние и они вынуждены будут либо расходовать золотовалютные резервы, либо запускать печатную машину. Уже нас пугают курсом в 42, но я вам скажу, в случае паники может быть и 50», – предупредил Мураев

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