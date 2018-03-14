14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Раде паника: На подконтрольном Киеву Донбассе местная власть выходит из-под контроля Киева

Мэрия Артемовска Донецкой области, переименованного киевским режимом в Бахмут, отказалась устанавливать памятник боевикам «АТО» и переименовывать улицу в честь одного из них.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат, бывший боевик Константин Матейченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, вместо этого улицу назвали в честь освободителей Донбасса, а понимают под этим не украинских солдат, а ополченцев ДНР.

«В городе Бахмуте после общения с участниками АТО и бойцами батальона “Артемовск” возникла идея об установлении памятного знака в центре Бахмута, где мы уничтожили штаб ДНР. Бой, который дал возможность освободить город без жертв и после которого уже на последний день из-за угрозы окружения банда Гиркина оставила город Славянск. Но, к большому сожалению, после обращения к местному совету по согласованию эскизного проекта мы получили через полгода отказ от Бахмутского горсовета, который возглавляет мэр Рева Алексей Александрович”, – рассказал экс-боевик.

По его словам, мэрия мотивировала свой отказ тем, что установление памятного знака мешает зеленым насаждениям.

“Некоторых цветочков не будет видно. Хочу напомнить вам, что этот тот самый мэр этого городского совета, сепаратистская сущность которого проявилась и при отказе переименования улицы в Бахмуте в честь героя Украины Дмитрия Чернявского, память которого мы вчера почтили минутой молчания. Эту улицу назвали в честь освободителей Донбасса. Мэру города это название было ближе. Но каждый по-своему понимает сущность освободителей. Некоторые под этим имеют в виду других освободителей, с того бока», – негодует Матейченко.