В Раде паника: Сотни тысяч украинцев замерзают в своих квартирах

09.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Жители украинских городов вынуждены сидеть в морозы без тепла и газа, в то время как руководство «Нафтогаза» при попустительстве украинского правительства выводит за рубеж миллионные премии.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, обращаясь к премьеру Владимиру Гройсману, заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Город Павлоград – 108 тысяч жителей без тепла и газа, город Северодонецк – 106 тысяч жителей без тепла и газа, город Смела – 68 тысяч жителей без тепла и газа, город Кропивницкий (Кировоград – ред.) – 226 тысяч жителей без тепла и газа, город Кривой Рог – 634 тысячи жителей без тепла и газа, город Шепетовка – 42 тысячи жителей без тепла и газа.

Сегодня были морозы, вчера ночью тоже были морозы. Эти все сотни тысячи жителей Украины – заложники грабительской политики «Нафтогаза» и вашей власти. Это называется чистой воды терроризм, когда вы жилые дома, людей в квартирах, больницы, школы и детские сады держите без тепла и газа в морозы, потому что «Нафтогаз» требует у них 50% предоплаты за газ и погашения задолженности за использованный ранее газ. Где в местных бюджетах взять деньги, чтобы дать вам 50% предоплаты?”, – поинтересовался депутат.

При этом он сообщил, что задолженность этих городов меньше размера премий, которые выписало себе руководство “Нафтогаза”.

“Они себе 45 миллионов премий выплатили и уже вывели, один маме в Америку, другой жене в Лихтенштейн, а миллионы украинских граждан должны сидеть без газа и тепла, их дети должны болеть, люди в больницах спят под тремя одеялами для того, чтобы им выплачивали миллионные премии и зарплаты. Я требую от вас, как от премьер-министра, немедленно дать команду включить газ по всей Украине жителям этих городов и всех других населенных пунктов, сидящих без газа, и прекратить этот газовый терроризм против украинских граждан.

Отмените все решения о начислении космических премий, верните эти незаконно полученные премии обратно в бюджет. Почему украинцы из собственного кармана должны выплачивать космические зарплаты и премии, платить несправедливую цену за газ и сидеть при этом без тепла в квартирах?», – заявил Ляшко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты опасаются, что зимой украинцы будут топить буржуйками, а на дрова распилят стулья и табуретки