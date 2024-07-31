В Раде переполох: Партия капитуляции рвется во власть

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Беглый украинский политик Алексей Арестович лишился права баллотироваться в депутаты или президенты Украины. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, ранее заявлявший, что выполнял задания военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арестович чётко возглавил партию капитуляции на Украине. Будет ли у него возможность институализировать эту партию, то есть вернуться обратно, став кандидатом. Он потерял такое конституционно право, не пребывая на Украине. В Конституции написано, что имеешь право баллотироваться в президенты, если последние десять лет проживал на Украине. Для депутата это пять лет», – подчеркнул депутат.

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«Не понимаю, почему Арестович об этом умалчивает. Он уже более года не на Украине. Ему нужно вернуться, и заново прожить пять лет на Украине, только тогда он сможет баллотироваться на депутата. На президента – десять лет. Люди, которые уезжают, оставляют свои страны и народ, и оттуда рассказывают, как нам жить – Конституция их чётко фиксирует. Что вы таким поступком, уйдя от народа, теряете конституционное право баллотироваться», – добавил Шевченко.