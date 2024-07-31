В Раде переполох: Партия капитуляции рвется во власть

Вадим Москаленко.  
31.07.2024 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1110
 
Война, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Беглый украинский политик Алексей Арестович лишился права баллотироваться в депутаты или президенты Украины. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, ранее заявлявший, что выполнял задания военной разведки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арестович чётко возглавил партию капитуляции на Украине. Будет ли у него возможность институализировать эту партию, то есть вернуться обратно, став кандидатом. Он потерял такое конституционно право, не пребывая на Украине. В Конституции написано, что имеешь право баллотироваться в президенты, если последние десять лет проживал на Украине. Для депутата это пять лет», – подчеркнул депутат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Беглый украинский политик Алексей Арестович лишился права баллотироваться в депутаты или президенты Украины. Об...


«Не понимаю, почему Арестович об этом умалчивает. Он уже более года не на Украине. Ему нужно вернуться, и заново прожить пять лет на Украине, только тогда он сможет баллотироваться на депутата. На президента – десять лет.

Люди, которые уезжают, оставляют свои страны и народ, и оттуда рассказывают, как нам жить – Конституция их чётко фиксирует. Что вы таким поступком, уйдя от народа, теряете конституционное право баллотироваться», – добавил Шевченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть