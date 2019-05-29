В Раде почтили память видного карателя, ликвидированного ополчением

29.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в ходе заседания Верховной Рады по предложению спикера Андрея Парубия депутаты почтили память участника карательной операции против республик Донбасса генерал-майора Сергея Кульчицкого, который был ликвидирован ополчением в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня пятая годовщина гибели героя Украины генерала Сергея Кульчицкого. Я имел большую честь знать его лично. Вместе с генералом весной 2014 года создали первый добровольческий батальон из числа самообороны Майдана. Для наших парней он был настоящим отцом, генерал знал, что такое ответственность, лично отвечал за бойцов, за государство», – сказал он.

«Генерал Кульчицкий никогда бы не принял бы референдум о капитуляции перед Россией, не такой он человек. Великий украинец и великий воин, вечная память верному сыну украинского народа генералу Куличицкого», – добавил спикер, после чего объявил минуту молчания.

Напомним, Сергей Кульчицкий был ликвидирован ополченцами Донбасса 29 мая 2014 года под Славянском, когда участники обороны города сбили украинский боевой вертолет, где находился украинский генерал.