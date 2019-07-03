В Раде поддержали создание украинского реестра педофилов

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Парламентский комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать в целом законопроект №6607, предусматривающий внедрение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей, и усиление ответственности за такие преступления, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщили в пресс-службе, участие в заседании Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по рассмотрению этого законопроекта сегодня, 3 июля, принял Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Проект закона рассматривался по результатам электронной петиции по защите детей от сексуального насилия, которая набрала необходимое количество голосов.

Глава Нацполиции отметил, что законопроект № 6607 (проекта Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)”) является краеугольным законодательным актом для правоохранителей.

“Учитывая все демократические принципы, Национальная полиция полностью поддерживает законопроект № 6607. Прошу вас поддержать этот законопроект, потому что это очень большая насущная проблема”, – обратился Сергей Князев к законодателям.

В ходе заседания Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности было принято решение рекомендовать ВР поддержать законопроект № 6607 в целом.