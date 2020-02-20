В Раде поймали правительство на грубом нарушении закона и подняли вопрос об отставке

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новое украинское правительство не только довело страну до крайней степени нищеты, но и нарушило закон о регламенте Верховной рады, что дало возможность парламенту поднять вопрос об отставке сотрудников ведомства Алексея Гончарука.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявила депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталия Королевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра будет отчёт правительства парламенту. Вернее, то, что они называют отчётом. Мы знаем, что правительство Гончарука нарушило закон о регламенте Верховной рады, и в 45-дневный срок не отчиталось перед парламентом за прошедший год работы, за свои полгода неуспехов.

Они не дали нам 15 дней на ознакомление, чем тоже нарушили нормы регламента, что уже является основанием для того, чтобы отправить их в отставку», – сказала она, добавив, что постановление об отмене программы украинского правительства «уже зарегистрировано, что даст Раде возможность отправить нынешнее правительство в отставку».

По её мнению, новое правительство превратило Украину в огородное чучело, которое распугивает все инвестиции, бизнес и собственных граждан.

«Почему мы на этом настаиваем и считаем, что правительство Гончарука несёт угрозу национальной безопасности Украины? Почему, когда приходят люди некомпетентные и неподготовленные, которые кричат, что они не воруют, а вокруг них грабят Украину, не имеют сегодня возможности вывести страну из кризиса.

А вот этот отчёт больше похож на комиксы, которые нарисовали дети, им нравится эти комиксы смотреть. Потому что о том экономическом чуде, которое они нам обещали – мы сегодня по этим данным прекрасно понимаем, что делают они из Украины экономическое чучело, которое стоит на огороде и распугивает как инвесторов, так и своих людей, которые выезжают из Украины, своих национальных производителей.

Катастрофически упало экономическое и инвестиционное доверие к правительству и парламенту, которые не способны адекватно реагировать на внешние и внутренние экономические и политические вызовы», – добавила Королевская.

После чего парламентарий рассказала о «достижениях» команды Владимира Зеленского за полгода правления.

«Долги по заработной плате – более трёх миллиардов гривен. В шесть раз – темпы падения промышленного производства. Платёжный баланс рвёт. Невыполнение бюджета по итогам 2019 года и дням января 2020 года. Тенденция невыполнения бюджета за февраль 2020 года.

Задолженности, которые растут по уплатам налога катастрофические, таких темпов мы ещё не видели. Мы дождались того момента, когда людям, вместо обещанного понижения тарифов, такого ещё не придумывали ни разу за годы независимости, принесли по две платёжки, в сумме которые превышают сумму и так завышенных, экономически необоснованных и коррумпированных тарифов, которые платили люди раньше.

Мы видим, что они полностью отказались от индексации социальных стандартов, и как при режиме Порошенко, так и сейчас, замороженные пенсии и заработные платы толкают наших самых необеспеченных людей, в первую очередь пенсионеров, к абсолютно нищему существованию», – возмутилась парламентарий, добавив, что Зе-правительство, вместо обещанной отмены разрушительных «реформ» своих предшественников, продолжает разрушать страну ещё большими темпами.