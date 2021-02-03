В Раде похвастались проваленной антироссийской резолюцией

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Примером якобы успешной работы Украины в ПАСЕ является проваленная антироссийская резолюция, которую так и не смогли протолкнуть в ПАСЕ.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой январской сессии мы очень хорошо поработали по одной из резолюций, которая касалась обжалования полномочий российской делегации. Она стала документом, который в каждом своём абзаце подчёркивал нарушение существующих резолюций, нарушения в украинском Крыму и Донбассе, и вообще нарушения прав человека, которые совершает Россия в других странах», – сказала Иезенцева.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что проваленная антироссийская резолюция является большой победой Украины.

«Нашей делегации удалось запустить официальную процедуру обжалования полномочий делегации РФ. И хотя всё закончилось тем, что россиянам позволили работать в ПАСЕ, это было ожидаемо, но РФ стала единственной страной Совета Европы, в отношении которой такая процедура была официально запущена.

Был подготовлен отдельный доклад по единственному вопросу – достойна ли РФ быть в ПАСЕ, и этот доклад был очень критичным к России. И были дебаты, которыми мы в полной мере воспользовались, чтобы обратиться к нашим европейским коллегам», – добавил Гончаренко.