В Раде потребовали от нового главы минкульта усилить промывку мозгов

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины назначила министром культуры и информационной политики представителя «Слуги народа» и бывшего гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Кандидатуру поддержали 263 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сфера культуры – это миллион человек, ежегодно они формируют около 4 процентов ВВП страны, но их вклад значительно выше, потому что без культуры нет будущего, без культуры нет нации, без культуры не будет всех нас», – заявил Ткаченко.

Он добавил, что нельзя делить страну на «патриотов» и «зрадников», а ради культуры можно и объединиться.

Депутат партии «Голос» Соломия Бобровская в свою очередь потребовала от кандидата, чтобы он уделял внимание информационной безопасности.

«Вопрос информационной безопасности должен звучать не менее, чем другие отрасли культуры, надо плодить каналы, которые будут вещать на временно оккупированные территории и которые не составляло бы труда найти. В Луганской и Донецкой области мы не видели трансляций, в том числе когда на прошлой неделе ездили. В частности, я говорю про телеканал «Дом». Хотелось бы комплексного подхода, чтобы районы пограничные не только Востоку и Крыму, но и Волыни, Ровеньшины, Одещины могли слышать украинское радио и ТВ», – потребовала Бобровская.

Отметим, что возглавляемый Ткаченко телеканал снискал дурную славу своими пропагандистскими русофобскими сюжетами. Будучи депутатом партии «Слуга народа», Ткаченко возглавлял в парламенте комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.