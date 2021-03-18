В Раде потребовали от Зеленского наградить гитлеровца

18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы достойно поддержать курс на тотальную украинизацию, необходимо первому вождю праворадикальной Организации украинских националистов Евгению Коновальцу и гитлеровцу из дивизии СС «Галичина» Михаилу Мулыку срочно присвоить звание героя Украины.

С таким призывом к украинскому президенту обратилась депутатская группа во время брифинга в Верховной раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели назад украинский парламент поддержал моё обращение к президенту Украины по поводу признания героем Украины Евгения Коновальца. Коновалец – очень серьёзная фигура, которая была в авангарде борьбы за украинскую государственность в 1917-1921 годов. Этот человек, фактически создал и возглавил украинскую военную организацию, которая была магнитом для националистических и патриотических сил.

Это человек, которого убила советская империя в Роттердаме, Нидерландах в 1938 году. Этот человек стал символом борьбы и дал толчок к сопротивлению украинцев в годы Второй мировой войны», – сказал волынский представитель депутатской группы «Партия «За будущее» Игорь Гузь.

«Я хочу призвать Владимира Зеленского услышать мысль очень многих, фактически сотен гражданских организаций и большинства парламентариев от разных фракций, и принять это важное решение. Его можно принять ко дню героев в мае (23 мая – ред.) и дать звание героя Украины Евгению Коновальцу», – добавил Гузь.

Далее слово взяла депутат от националистической «Свободы» Оксана Савчук.

«Мы недавно также подавали запрос и по дивизионщику Михаилу Мулыку, и здесь тоже ждём того, что президент присвоит ему звание героя Украины. Этими действиями в очередной раз президент докажет то, что на Украине умеют чествовать и признавать своих героев, таких как Евгений Коновалец, как Степан Бандера, и та украинизация, которая началась, сможет быть достойно отмечена на конкретных примерах. Поэтому ждём от президента тех патриотических действий и надеемся, что на день героя Евгений Коновалец будет иметь почётное звание герой Украины», – призвала бандеровка.

С тем же призывом выступил ещё один представитель депутатской группы, представитель партии «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Я как представитель национальной скаутской организации «Пласт» долгое время работал над тем, чтобы воспитывать детей как раз на таких примерах, как Евгений Коновалец.

В то время, когда Россия очень активно пытается переписывать историю – вы знаете, что даже меняют название Киевская Русь на Древняя Русь для того, чтобы нивелировать огромное историческое наследие нашей страны. В то время, когда наше информационное и культурное пространство пытаются заполонить всякие «Басты» и другие российские нарративы, нам очень важно показывать своих героев, людей, которые смогли подняться над политическими движениями. Которые смогли бы пожертвовать самым дорогим – своей жизнью, ради того, чтобы Украина, за которую мы сейчас боремся в частности на войне на Востоке, состоялась и развивалась.

Потому призыв один: пан Владимир, пан президент, время устанавливать настоящих героев – Евгения Коновальца героем Украины», – заявил Юрчишин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутаты Львовского обласовета обратились к Кабмину Украины и Министерству молодежи и спорта с требованием присвоить местному стадиону имя одного из лидеров ОУН, гитлеровского пособника Степана Бандеры.