В Раде поют дифирамбы актрисе Роговцевой, вписавшейся за бандеровцев

21.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Актриса Ада Роговцева и ей подобные помогают ВСУ, поддерживая их боевой дух и разжигая «огонь мести».

Об этом в ходе утреннего заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

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Он заявил, что в глазах “горит огонь мести за каждого украинца, который погиб в этой гибридной войне”

“Наша культурная и искусствоведческая деятельность на фронте и в прифронтовой зоне – действенная и эффективная. Не только концертные бригады организованы министерством, регулярно выезжают на фронт. Артисты и волонтёры поддерживают боевой дух, за что им низкий поклон. Особенно хотел бы поклониться легендарной Аде Роговоцевой. С этой высокой трибуны хочу поблагодарить всех тех, кто воплощает миссию искусства лечить человеческие души. Нашим героям, которые сдерживают врага и охраняют нашу землю, мы благодарим за возможность жить и творить», – заявил министр.

Напомним, что в СССР Роговцева была секретарем партийной организации театра, но теперь утверждает, что в душе она всегда была антикоммунисткой и националисткой, а теперь искупает свой тайных грех.