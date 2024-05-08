В Раде предлагают подкупать белорусов украинским гражданством

Предатели-белорусы, решавшие воевать в рядах ВСУ, до сих пор не могут доказать «побратимам» свою любовь к Украине и получить украинское гражданство.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из крупнейших формирований иностранцев в ВСУ – это Белорусский полк имени Кастуся Калиновского. Это те парни и девушки, которые в первые дни войны решили становиться на защиту Украины, но с интересами свободной Беларуси, потому что они понимают, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси. Вместе с тем, постоянно общаясь с личным составом, с командным составом, я хочу сказать о том, что действительно есть очень много нерешенных стратегических вопросов, в первую очередь связанных с гражданством и с возможностью их семьям легально находиться в нашем государстве. Мы должны максимально упростить возможность приобретения украинского гражданства для любого иностранца, который годами в ВСУ доказывает свою любовь к нашему государству и готовность бороться за его интерес, в том числе и для белорусов, – требовал Гузь.

«Конечно, если это речь идет о белорусах, о русских, нет никаких возражений, чтобы, например, контрразведка проводила определенные собеседования и тому подобное, это нормальная история. Но каждый белорус, который хочет сегодня защищать украинское государство и быть гражданином, должен получить упрощенную процедуру гражданства. То же самое касается вида на жительство в том числе семьям этих парней и девушек. Но мы должны сделать все возможное для того, чтобы иностранцы, которые отдают сегодня и многие из них жизнь за Украину, сегодня в рядах ВСУ знали, что Украина готова дать им возможность быть гражданами нашего государства», – добавил депутат.