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При президенте Дональде Трампе Украина должна убедить Соединенные Штаты в том, что Киев станет действенным инструментом для противодействия Пекину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат украинского парламента от партии «Голос» Юлий Клименко.

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«Дональд Трамп победил и это все признали даже оппоненты. Также республиканцы контролируют теперь и сенат, что открывает им возможность быстро назначить более 1800 новых кандидатов на должности в государственных органах, то есть фактически контролировать большинство государственных политик и ресурсов», – сказала депутат в интервью антироссийскому пропагнаисткому изданию «Новое время».

Она ожидает, что политика Трампа будет проиндустриальной.

«Эксперты предполагают, что цены на нефть будут снижаться, что хорошо для уничтожения России как бензоколонки. В то же время, мы должны доказать кабинету Трампа, что победа Украины и вступление в НАТО будет основным фактором противостояния Китаю и оси зла», – считает политик.

По ее словам, Украина должна доказать американцам, что «Китай, Россия, Иран и Северная Корея — это одно целое».

«В отношении Украины политика республиканцев будет трезво-циничной, для них основным врагом является Китай, и если мы сможем им помочь противостоять Китаю, они нас будут поддерживать», – резюмирует Клименко.