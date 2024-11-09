В Раде предлагают себя Трампу на роль пушечного мяса в борьбе с Китаем

Игорь Шкапа.  
09.11.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


При президенте Дональде Трампе Украина должна убедить Соединенные Штаты в том, что Киев станет действенным инструментом для противодействия Пекину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат украинского парламента от партии «Голос» Юлий Клименко.

При президенте Дональде Трампе Украина должна убедить Соединенные Штаты в том, что Киев станет...

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«Дональд Трамп победил и это все признали даже оппоненты. Также республиканцы контролируют теперь и сенат, что открывает им возможность быстро назначить более 1800 новых кандидатов на должности в государственных органах, то есть фактически контролировать большинство государственных политик и ресурсов», – сказала депутат в интервью антироссийскому пропагнаисткому изданию «Новое время».

Она ожидает, что политика Трампа будет проиндустриальной.

«Эксперты предполагают, что цены на нефть будут снижаться, что хорошо для уничтожения России как бензоколонки. В то же время, мы должны доказать кабинету Трампа, что победа Украины и вступление в НАТО будет основным фактором противостояния Китаю и оси зла», – считает политик.

По ее словам, Украина должна доказать американцам, что «Китай, Россия, Иран и Северная Корея — это одно целое».

«В отношении Украины политика республиканцев будет трезво-циничной, для них основным врагом является Китай, и если мы сможем им помочь противостоять Китаю, они нас будут поддерживать», – резюмирует Клименко.

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