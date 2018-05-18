18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде предлагают установить на Крещатике виселицы

Украине не нужен антикоррупционный суд, который стране навязывают западные кураторы.

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил депутат от «Радикальной партии» Андрей Лозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужен не так называемый Антикоррупционный суд, который нам навешивают кураторы из посольств, а нам нужно, чтобы каждый суд был антикоррупционным» – заявил Лозовой.

По его словам, украинские суды работают, руководствуясь политическими мотивами и взятками.

«Радикальная партия» выступает за то, чтобы разогнать весь судейский корпус и на место старых судей набрать новых. «Нужно, наверное, с десяток судей самых коррумпированных, самых одиозных повесить на Крещатике, чтоб остальным не повадно было, чтобы суды работали на людей, а не на свои карманы», – резюмировал депутат.