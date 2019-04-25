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25.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Раде предлагают завалить Россию в отместку украинскими паспортами

В России якобы полно этнических украинцев, жаждущих получить украинское гражданство, особенно – в Тюмени, Москве и на Кубани. Стоит пойти им навстречу, и режим Путина сойдёт с ума.

Такой ответ Москве за выдачу российских паспортов Донбассу предложил в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутат от фракции «Воля народа» Евгений Рыбчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если идёт война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живёт столько, что мы даже не представляем», – подсчитал депутат.

Кроме того, по мнению Рыбчинского, если Киев начнёт раздавать украинские паспорта в Москве, то поставит российское правительство в сложное безвыходное положение.

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Я хочу посмотреть на реакцию кремлёвского карлика. Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов. Кто-то может думать, что я шучу. Нет, это не шутки», – заверил одиозный нардеп.

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