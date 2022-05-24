В Раде предложили легализовать заградотряды в ВСУ. Примут ли скандальный законопроект?

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Новости Украины

Восемь украинских нардепов, в числе которых такие скандальные «слуги народа», как Марьяна Безуглая и автор резонансных антисоциальных инициатив Галина Третьякова, внесли в Раду законопроект, предполагающий поправку в Устав внутренней службы ВСУ.

Об этом сообщает сайт ВР Украины.

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В частности, из пункта Устава о том, что «В боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить уголовное преступление, не причиняя смерти военнослужащему» нсрдепы хотят исключить вычеркнуть фразу «не причиняя смерти военнослужащему».

По словам инициаторов, проект был разработан с целью усилить возможности для прекращения уголовных правонарушений, «совершенных военнослужащими в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации».

«Законопроект восьми» уже прошел рассмотрение в профильном комитете Рады ВРУ по вопросам нацбезопасности, который рекомендовал его принять в первом чтении за основу и в целом. Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом. После чего документ предлагается технически и юридически доработать, перед тем как он попадет на подпись Руслану Стефанчуку.

В частности, среди основных претензий комитета к документу – непропорциональность наказания и характера некоторых преступлений, перечисленных в нем. В Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады предлагают указать тексте, что «допустимость» смерти нарушителя должна быть предусмотрена лишь в тех случаях, «когда возникает реальная угроза здоровью или жизни» командира, подчиненного, которому он приказывает использовать оружие, или других лиц».

Кроме того, по словам юридических экспертов Рады не совсем понятно, что имеется в виду под «уголовным преступлением». Поэтому текст предлагают дополнить уточнением, что речь идет о «неповиновении, сопротивлении или угрозе начальнику, применении насилия, самовольном оставлении боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых задач».

Украинские правозащитники сетуют, что принятие такого законам несет в себе множество рисков. Так, если убрать из текста документа уточнение «не применяя смерти военнослужащему», то у командира не будет никакого сдерживающего фактора чтобы в боевой обстановке ликвидировать подчиненного-нарушителя – лично или по приказу. Да и вообще, речь идет о возможности расстрела командиром даже за простейшее неповиновение.

Нардеп Марьяна Безуглая – один из инициаторов скандального законопроекта.

Законопроект уже подвергся разгромной критике даже в среде депутатов от партии Зеленского. Там указывают на то, что легализация подобных мер в ВСУ – это «подарок противнику», пропагандисты которого и так уже вовсю пишут о критическом положении и чудовищных потерях ВСУ и об угрозе обрушения сразу нескольких локальных участков фронта на Донбассе.

«Марьяна предлагает разрешить командирам убивать военнослужащих за уголовные преступления, в том числе, за самовольное оставление позиций. Где то я такое уже слышал. Заградотряд имени Марьяны Безуглой, красиво звучит», – ерничает в своем телеграм-канале ориентированный на олигарха Игоря Коломойского нардеп-мажоритарщик из Днепропетровска Максим Бужанский.

Ему вторит близкий к еще одному представителю группы Коломойского в Раде нардепу Александру Дубинскому канал «Темный рыцарь».

«Нардеп Безуглая предлагает парламенту легализовать заградотряды. Идея очень своевременная – лучший подарок для вражеской пропаганды, как и другие предложения отдельных Слуг, типа уголовной ответственности для остарбайтеров, трудовой повинности и экспроприации личного имущества, а также инспекций лазурного побережья для оценки качества жизни беженцев. Такие инициативы не могут долго оставаться без должного поощрения, для чего предлагаем учредить специальный орден имени выдающегося мыслителя современности и соавтора ряда вышеизложенных инициатив Фёдора Вениславского. Орден может выглядеть как барабан, на котором размещена половина селедки с павлиньим хвостом, что будет символизировать одновременно интеллектуальный и творческий потенциал награждаемых», – пишет анонимный автор «Темного рыцаря».

Раскритиковал законопроект и живущий в Испании популярный видеоблогер и опальный украинский политик Анатолий Шарий, лидер запрещенной партии собственного имени.

«Законопроектом 7351 депутаты от «Слуги Народа» предлагают разрешить командирам УБИВАТЬ военнослужащих, находящихся под их командованием. Интересная попытка прекратить сдачи в плен. Но без обязательного введения термина «враг народа» для всех, кто сдался – не получится», – написал Шарий в своем блоге.

Проживающий в Лондоне российский юрист и экс-свидетель по делу ЮКОСА Дмитрий Гололобов связывает попытку принятия такого закона с желанием Киева упредить волну возможных массовых дезертирств из ВСУ на фоне ухудшающегося положения на ряде участков фронта.

«Из-за фактов массового дезертирства и сдачи в плен со стороны украинских военнослужащих, военно-политическое руководство Украины приняло решение разрешить командирам по своему решению расстреливать своих подчинённых солдат и офицеров. С этой целью был внесён новый законопроект в Верховную раду. Теперь украинская армия точно станет лучшей армией в Европе», – пишет Гололобов в своем Телеграм.

Принадлежащее экс-министру доходов и сборов времен Виктора Януковича киевское издание «Вести» акцентирует внимание на том, что право применять оружие против нарушителей устава имеется у офицеров ВСУ и сейчас, однако нардеп Безуглая предлагает убрать из закона ограничения на причинение смерти.

А авторы анонимного телеграм-канала Open Ukraine иронически предлагают творчески развить инициативу Марьяны Безуглой.

«Комментировать не будем. Лучше бы сразу разрешили приковывать солдат к пулемёту в ДОТе или ДЗОТе, как немцы приковывали своих провинившихся солдат в конце войны», – пишут авторы канала.

Канал публикует старое скандальное фото депутатки Безуглой, сопровождая его текстом следующего содержания:

«На фото: депутат-соросиха Безумная Безуглая танцует “танец крабика” на сходке соросят Зеленского. А соросят у него ровно половина парламента, т.е. полностью вся партия “Слуга Народа” и партия “Голос”. Они и принимают все эти безумные законы».

Впрочем, не факт, что такой законопроект все же будет принят. В законотворческом портфолио Безуглой уже имеется несколько примеров того, как ранее подававшиеся ею в Раду скандальные законопроекты затем тихо умирали своей смертью в архиве.

Последний такой случай имел место с проектом закона, предлагавшим лишать украинского гражданства мужчин призывного возвраста за невозврат из-за границы в течение 15 дней после обьявления мобилизации. После шквала критики Безуглая опубликовала в Сети пост, где заявила об отзыве своей подписи под скандальным проектом.

«Марьяна Безуглая передумала лишать выехавших без штампа мужиков гражданства. Да и ссылка на законопроект вместе с текстом на сайте рады поплыла. Сначала делаем каку, потом думаем – эту нашу политическую традицию никакими ракетами не ***бнут», – так комментировал ситуацию известный киевский тележурналист Назар Диордица ( ака «Макс Назаров»).