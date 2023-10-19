В Раде предупредили, что все мужчины должны пройти через мобилизацию

Украинским политикам не следует заявлять, что женщин врачей будут ставить на воинский учет и запрещать выезд из страны, поскольку они уже напуганы и бегут в другие страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на заседании Верховной рады заявил скандально известный своими русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко.

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Он призвал «не пугать украинских врачей».

«Когда выходят наши некоторые деятели и начинают рассказывать, что завтра мы женщин-врачей поставим на учет куда-нибудь, и мы их не будем выпускать, может, за границу, это вызывает просто панику. И я хочу обратиться, сказать, давайте не будем пугать. Это мы что, хотим, чтобы наши все женщины-врачи уехали из страны? Чтобы они нас покинули и поехали в Польшу искать себе жизнь, в Словакию, Румынию?», – возмущается депутат.

Он призывает объявить женщинам-врачам, что их права никто не собирается огранивать.

«Никто не собирается вас останавливать, потому что нам нужно, чтобы эти женщины врачи работали в Украине, чтобы они не переживали, что кто-нибудь придет их остановить. Вообще давайте назовем вещи своими именами. Если мы хотим задавать, а это важный вопрос, ротаций, демобилизаций мужчин, то давайте говорить об этом, что все мужчины должны пройти через определенный путь. Что эти мужчины, которые сегодня на фронте, они не могут быть там всегда, а они должны быть заменены другими мужчинами, рано или поздно это должно произойти и это честный разговор. Но давайте не трогать женщин и не уничтожать здравоохранение еще этим», – потребовал Гончаренко.