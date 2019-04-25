В Раде придумали, как отрезать Мариуполь от ДНР

25.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна взять у Франции кредит в размере 64 миллионов евро, чтобы построить в Мариуполе водоочистительную станцию, независимую от ДНР.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявила депутат от фракции «БПП» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет по вопросам европейской интеграции на своём заседании рассмотрел проект закона о ратификации договора между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта обеспечения питьевой водой города Мариуполь. Вы знаете, какая сложная ситуация с питьевой водой сложилась в Мариуполе. Этот город зависит от поставок «Воды Донбасса», которая находится на временно оккупированной территории», – сказала Ионова.

«Поэтому ратификация этого договора даст возможность привлечь 64 миллиона евро, что даст возможность построить в Мариуполе современный комплекс очистки и обеззараживания воды с целью обеспечения населения и предприятий качественной питьевой водой, и провести модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотвода, а также создать резервные источники водоснабжения города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Соответственно с договором, проект предполагает разработку генерального плана по улучшению системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года. И кредит предоставляется на срок 30 лет, включая льготный период 10 лет», – предложила нардеп.