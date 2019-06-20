В Раде пригрозили Харькову жесткой расправой, как в 2014 году

20.06.2019

На Украине якобы продолжает функционировать Московское царство, не желающее исполнять местные законы.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас живём в очень тревожные дни. В то время, пока от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш побратим Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша.

Московское царство на Украине не только не хочет исполнять закон и честно указывать свой реальный центр – Москву. Они уже пытаются отменить регистрацию украинской, вселенско признанной, церкви. Хотят забрать у украинцев право иметь свою церковь. Киевский государственный админсуд должен сдать испытание на государственность и украинскость, и однозначно подтвердить законность регистрации ПЦУ.

Нас уже лишают право на собственную историю, когда в Харькове проспекту имени украинского героя, диссидента Павла Григоренка возвращают имя украинофоба Жукова. Это прямое нарушение закона о декоммунизации, сделанное провокационно и демонстративно. Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и покарать инициаторов.

Нас уже лишают достоинства, когда профессором Национального университета имени Шевченко назначают придворного юриста Януковича. Студенты уже начали протест. Руководство ВУЗа должно отменить это позорное назначение. Это испытание для всех нас.

Нас уже пытаются лишить языка, заявляя о пересмотре языкового закона и пересмотре обязательных элементов украинского вещания на радио и телевидении. И через Раду, и через гражданскую активность, и через суды, всеми средствами мы этого не допустим», – возмутился Парубий.

В свою очередь, народный депутат от «Самопомощи» Роман Семенуха пожаловался, что его коллег и единомышленников называют неонацистами.

«Ощущение безнаказанности стало залогом того, что харьковская власть всё чаще демонстрирует своё настоящее российское нутро. Сначала была попытка снести палатку в центре Харькова «Всё для победы», которая стала символом борьбы харьковчан против российского нашествия, которая до сих пор является пунктов волонтёрской помощи для участников войны. Теперь возвращение улицам Харькова имён и символов советского режима.

Но переименованием улицы цинизм пророссийских сил не закончился. Вчера, во время сессии харьковского горсовета народный депутат Украины от «Оппоблока» Евгений Мураев назвал присутствующих на заседании депутатов «Самопомощи», активистов, волонтёров, ветеранов войны неонацистами. Причём среди этих людей были и волонтеры, и непосредственно те люди, которые своей жизнью и здоровьем в 2014-2015 годах защитили и Харьков, и Украину от российского нашествия.

Я понимаю, что Мураеву и «Оппоблоку» вообще очень не нравится «Самопомощь». Но кем надо быть, чтобы назвать этих людей, которые собственным здоровьем защитили Харьков и Украину от российского нашествия.

Высказывание Мураева, по моему мнению, являются нарушением двух статей Уголовного кодекса Украины – 161 «Разжигание национальной вражды» и 111 «Госизмена». Я требую немедленной реакции СБУ, Генпрокуратуры. Уважаемые правоохранители, выполните свою работу, придерживайтесь буквы закона, иначе харьковчане сами дадут отпор пророссийскому реваншу, как это произошло в 2014-2015 годах», – пригрозил депутат.