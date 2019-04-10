Выборы
//exit;
10.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Медицина, Политика, Украина
Просмотров:

В Раде признали бессилие Украины перед бушующей эпидемией кори

Украина бьёт все рекорды по заболеваемости корью и смертности от неё, а власть не делают ничего, кроме саморекламы.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина первая в Европе по заболеваемости корью. Более того, на втором месте находится Сербия, и количество заболеваний там в десятки раз меньше. Даже по официальной статистике 2019 году в Украине заболели 40 тысяч человек, из них более половины – дети. Сорок тысяч за три месяца!

В целом, с начала эпидемии кори – и это в XXI столетии, погибло 35 человек, из них 14 в этом году. По данным Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения, на протяжении последней недели корью заболели 2250 человек, почти поровну детей и взрослых. После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью растёт», – отметил Шурма.

Также он обвинил в эпидемии действующую власть Украины.

«Это говорит исключительно о том, что штаб Министерства здравоохранения по борьбе с корью, который, кстати, работает с июля 2017 года, абсолютно не справился со своими задачами. Так называемая «спецоперация» Минздрава по вакцинации, которая продолжается уже несколько месяцев, и на которой хайпанула и пиарится врио министра Супрун, и которую защищает действующий президент, является провальной и абсолютно некомпетентной», – добавил нардеп.

Напомним, ранее Игорь Шурма обвинял и.о министра здравоохранения Ульяну Супрун в проведении клинических исследований на детях опасных, запрещённых во многих странах, препаратов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть