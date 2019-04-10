В Раде признали бессилие Украины перед бушующей эпидемией кори

10.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина бьёт все рекорды по заболеваемости корью и смертности от неё, а власть не делают ничего, кроме саморекламы.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина первая в Европе по заболеваемости корью. Более того, на втором месте находится Сербия, и количество заболеваний там в десятки раз меньше. Даже по официальной статистике 2019 году в Украине заболели 40 тысяч человек, из них более половины – дети. Сорок тысяч за три месяца!

В целом, с начала эпидемии кори – и это в XXI столетии, погибло 35 человек, из них 14 в этом году. По данным Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения, на протяжении последней недели корью заболели 2250 человек, почти поровну детей и взрослых. После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью растёт», – отметил Шурма.

Также он обвинил в эпидемии действующую власть Украины.

«Это говорит исключительно о том, что штаб Министерства здравоохранения по борьбе с корью, который, кстати, работает с июля 2017 года, абсолютно не справился со своими задачами. Так называемая «спецоперация» Минздрава по вакцинации, которая продолжается уже несколько месяцев, и на которой хайпанула и пиарится врио министра Супрун, и которую защищает действующий президент, является провальной и абсолютно некомпетентной», – добавил нардеп.

Напомним, ранее Игорь Шурма обвинял и.о министра здравоохранения Ульяну Супрун в проведении клинических исследований на детях опасных, запрещённых во многих странах, препаратов.